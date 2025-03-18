Dedito alla guerra

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dedito alla guerra' è 'Bellicoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BELLICOSO

Perché la soluzione è Bellicoso? La parola bellicoso si riferisce a una persona o a un atteggiamento che manifesta una forte inclinazione verso la guerra e il conflitto. Questo aggettivo descrive chi è combattivo, aggressivo e pronto a scontrarsi, spesso mostrando una mentalità rivolta alla lotta e alla sfida. La sua natura è caratterizzata da un desiderio di confrontarsi e di prevalere attraverso l'uso della forza. Un individuo bellicoso tende a vedere il conflitto come un mezzo per affermare il proprio potere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dedito alla guerra". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Dedito alla guerra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Bellicoso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dedito alla guerra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dedito alla guerra" conferma che la soluzione 'Bellicoso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bellicoso

B Bologna E Empoli L Livorno L Livorno I Imola C Como O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dedito alla guerra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bellicoso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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