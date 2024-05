Dotato di spirito battagliero

Sostantivo

bellicoso m sing

che è incline alla guerra

Sillabazione

bel | li | có | so

Pronuncia

IPA: /belli'kozo/

Etimologia / Derivazione

dal latino bellicosus che deriva da bellicus cioè "guerresco"

Sinonimi

guerriero, guerresco, guerrafondaio, marziale, agguerrito

( per estensione ) battagliero, combattivo, aggressivo, violento, rissoso, riottoso

battagliero, combattivo, aggressivo, violento, rissoso, riottoso (senso figurato) litigioso, indocile, ardito

Contrari

pacifista

tranquillo, docile, mansueto, arrendevole, remissivo

Parole derivate