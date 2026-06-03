Albero che dà le samare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero che dà le samare' è 'Acero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A C E R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Albero che dà le samare

Albero che dà le samare Risposta: ACERO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A E O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Acero? L'acero è un albero che si riconosce facilmente per le sue foglie colorate in autunno. Durante la stagione calda, produce samare, piccole semi che volano leggere nell'aria. Questi frutti aiutano la pianta a diffondersi e a crescere in nuovi luoghi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Albero che dà le samare: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Albero che dà le samare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Acero. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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