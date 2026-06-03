Albero che dà le samare

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero che dà le samare' è 'Acero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ACERO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Albero che dà le samare
  • Risposta: ACERO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AEO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Acero? L'acero è un albero che si riconosce facilmente per le sue foglie colorate in autunno. Durante la stagione calda, produce samare, piccole semi che volano leggere nell'aria. Questi frutti aiutano la pianta a diffondersi e a crescere in nuovi luoghi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Albero che dà le samare: risposta da 5 lettere

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