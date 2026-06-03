Albero che dà le samare
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero che dà le samare' è 'Acero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Albero che dà le samare
- Risposta: ACERO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: AEO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Acero? L'acero è un albero che si riconosce facilmente per le sue foglie colorate in autunno. Durante la stagione calda, produce samare, piccole semi che volano leggere nell'aria. Questi frutti aiutano la pianta a diffondersi e a crescere in nuovi luoghi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Albero che dà le samare: risposta da 5 lettere
Per risolvere la definizione "Albero che dà le samare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Acero. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.