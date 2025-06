Il suo legno è impiegato per la costruzione di molti strumenti musicali nei cruciverba: la soluzione è Acero

Home / Soluzioni Cruciverba / Il suo legno è impiegato per la costruzione di molti strumenti musicali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il suo legno è impiegato per la costruzione di molti strumenti musicali' è 'Acero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACERO

Curiosità e Significato di "Acero"

Hai risolto il cruciverba con Acero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Acero.

Perché la soluzione è Acero? L'acero è un albero noto per il suo legno duro e resistente, molto apprezzato nella produzione di strumenti musicali come violini e chitarre. La sua fibra consente di realizzare strumenti dal suono caldo e pieno. Inoltre, le sue foglie caratterizzano molti paesaggi autunnali. Insomma, l'acero è una pianta fondamentale sia nel mondo naturale che in quello artistico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Soluzione zuccherina ottima sui waffleAlbero che fornisce un legno chiaroAlbero che ricorda uno sciroppoIl suo odore permea molti armadiIl bancale in legno impiegato per movimentare merciUn legno impiegato per mobili artistici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acero

Se "Il suo legno è impiegato per la costruzione di molti strumenti musicali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N N I T I R U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUTRIENTI" NUTRIENTI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.