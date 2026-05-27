Albero dal tronco contorto

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero dal tronco contorto' è 'Olivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIVO

Perchè la soluzione è Olivo? L’olivo è un albero dal tronco contorto, con rami che si snodano in forme spesso imprevedibili. La sua corteccia rugosa e le foglie argentate creano un’immagine unica e affascinante. È simbolo di pace e di lunga vita, radicato nel cuore del Mediterraneo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Olivo'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Albero dal tronco contorto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olivo

Se la definizione "Albero dal tronco contorto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olivo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Albero dal tronco contorto
  • Risposta: OLIVO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
L Livorno
I Imola
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Olivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Albero dal tronco contorto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Riveste il tronco dell albero Ha il tronco contorto Tagliare il tronco di un albero Rigido come un tronco d albero L area del tronco d albero ad altezza d uomo 

Altre definizioni collegate

Con albero: Grosso albero frondoso 

Con tronco: Tronco dell albero e uomo atletico 

Con contorto: Snaturato, reso contorto 