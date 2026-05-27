Albero dal tronco contorto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero dal tronco contorto' è 'Olivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIVO

Perchè la soluzione è Olivo? L’olivo è un albero dal tronco contorto, con rami che si snodano in forme spesso imprevedibili. La sua corteccia rugosa e le foglie argentate creano un’immagine unica e affascinante. È simbolo di pace e di lunga vita, radicato nel cuore del Mediterraneo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Albero dal tronco contorto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olivo

Se la definizione "Albero dal tronco contorto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olivo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Albero dal tronco contorto

Albero dal tronco contorto Risposta: OLIVO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto L Livorno I Imola V Venezia O Otranto

La soluzione 'Olivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Albero dal tronco contorto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.