Albero dal tronco contorto
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero dal tronco contorto' è 'Olivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OLIVO
Perchè la soluzione è Olivo? L’olivo è un albero dal tronco contorto, con rami che si snodano in forme spesso imprevedibili. La sua corteccia rugosa e le foglie argentate creano un’immagine unica e affascinante. È simbolo di pace e di lunga vita, radicato nel cuore del Mediterraneo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Albero dal tronco contorto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olivo
Se la definizione "Albero dal tronco contorto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olivo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Albero dal tronco contorto
- Risposta: OLIVO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Olivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Albero dal tronco contorto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con albero: Grosso albero frondoso
Con tronco: Tronco dell albero e uomo atletico
Con contorto: Snaturato, reso contorto