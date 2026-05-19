Albero dai frutti oleosi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero dai frutti oleosi' è 'Olivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OLIVO
Perché la soluzione è Olivo? L'olivo è un albero caratteristico del bacino del Mediterraneo, noto per le sue foglie argentate e la sua resistenza ai climi aridi. Produce frutti piccoli e allungati, detti olive, ricchi di olio. Questi frutti vengono raccolti e lavorati per estrarne l'olio, ingrediente fondamentale in molte cucine e tradizioni locali. La pianta ha un ruolo importante anche dal punto di vista culturale, simbolo di pace e di prosperità. La sua presenza è spesso associata a paesaggi rurali e storici.
Albero dai frutti oleosi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olivo
Quando la definizione "Albero dai frutti oleosi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olivo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Albero dai frutti oleosi
- Risposta: OLIVO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Olivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Albero dai frutti oleosi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Albero che dà frutti ricchi di chicchi rossastri Albero dai frutti rossi e fiori bianchi L albero africano da olio su cui le capre si arrampicano per nutrirsi dei frutti Un albero che dà frutti arancioni Albero dai frutti vellutati
Altre definizioni collegate
Con albero: L albero che faceva da sostegno alle viti
Con frutti: Tradizionale torta a base di frutti autunnali
Con oleosi: Una pianta con semi oleosi