Albero dai frutti oleosi

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero dai frutti oleosi' è 'Olivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIVO

Perché la soluzione è Olivo? L'olivo è un albero caratteristico del bacino del Mediterraneo, noto per le sue foglie argentate e la sua resistenza ai climi aridi. Produce frutti piccoli e allungati, detti olive, ricchi di olio. Questi frutti vengono raccolti e lavorati per estrarne l'olio, ingrediente fondamentale in molte cucine e tradizioni locali. La pianta ha un ruolo importante anche dal punto di vista culturale, simbolo di pace e di prosperità. La sua presenza è spesso associata a paesaggi rurali e storici.

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Albero dai frutti oleosi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olivo

Quando la definizione "Albero dai frutti oleosi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olivo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Albero dai frutti oleosi
  • Risposta: OLIVO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
L Livorno
I Imola
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Olivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Albero dai frutti oleosi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con albero: L albero che faceva da sostegno alle viti 

Con frutti: Tradizionale torta a base di frutti autunnali 

Con oleosi: Una pianta con semi oleosi 