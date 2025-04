Bosco i cui alberi danno le samare - Soluzione Cruciverba: Olmento

OLMENTO

Lo sapevi che... Castagno dei Cento Cavalli: Il Castagno dei Cento Cavalli è un albero di castagno plurimillenario ubicato alle pendici orientali dell'Etna, nel territorio comunale di Sant'Alfio (città metropolitana di Catania) nel cui stemma civico è raffigurato. Il castagno, considerato come il più famoso e grande d'Italia (oltreché il più grande e antico d'Europa e uno dei più antichi al mondo) e oggetto di uno dei più antichi atti di tutela naturalistica - se non il primo del genere - in Italia, è stato studiato da diversi botanici e visitato da molti personaggi illustri in epoche passate.

