Distese di terreno incolto

Home / Soluzioni Cruciverba / Distese di terreno incolto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Distese di terreno incolto' è 'Lande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LANDE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Lande? Le lande sono vaste aree di terreno incolto caratterizzate da vegetazione rada e spesso arida, che si estendono su grandi superfici senza essere coltivate o abitate. Questi spazi, spesso privi di strutture o insediamenti umani, si trovano in zone marginali o selvagge, rappresentando ambienti naturali di grande estensione. La loro presenza contribuisce alla biodiversità e alla conservazione di specie adattate a condizioni difficili. Le lande sono spesso associate a paesaggi suggestivi e incontaminati, simboli di natura selvaggia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distese di terreno incolto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Distese di terreno incolto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lande

La definizione "Distese di terreno incolto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distese di terreno incolto" conferma che la soluzione 'Lande' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lande

L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distese di terreno incolto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lande' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Distese sterili e incoltePianure incolteVaste pianure incolteUn terreno incolto pieno di rovi e rami secchiIl terreno conquistato al mare in OlandaTerreno coltivato a frutta e verduraUna gara motociclistica su terreno accidentatoL aderenza del pneumatico al terreno