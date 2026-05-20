Vanno a meditare nelle pagode
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vanno a meditare nelle pagode' è 'Buddisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BUDDISTI
La risposta Buddisti è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Buddisti? I buddisti sono coloro che praticano una filosofia religiosa basata sulla ricerca dell'illuminazione attraverso la meditazione e la riflessione. Molti di loro si ritrovano nelle pagode, strutture sacre dove dedicano tempo alla contemplazione e alla preghiera. Questi edifici rappresentano luoghi di pace e spiritualità, ideali per approfondire la propria fede e raggiungere uno stato di calma interiore. La presenza dei buddisti nelle pagode evidenzia il loro impegno verso la crescita spirituale e la ricerca di saggezza.
Vanno a meditare nelle pagode nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Buddisti
La definizione "Vanno a meditare nelle pagode" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Buddisti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vanno a meditare nelle pagode
- Risposta: BUDDISTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Buddisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vanno a meditare nelle pagode". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il benessere creato dagli affari che vanno bene Non vanno mai in chiesa Vanno allo stadio con il tesserino Se uno la lancia molti le vanno dietro Ne vanno ghiotti i panda
Altre definizioni collegate
Con vanno: Il parco in cui si vanno a vedere gli animali
Con meditare: Si trascorre in solitudine per meditare
Con pagode: Terra di pagode