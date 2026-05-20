Vanno a meditare nelle pagode

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vanno a meditare nelle pagode' è 'Buddisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUDDISTI

La risposta Buddisti è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Buddisti? I buddisti sono coloro che praticano una filosofia religiosa basata sulla ricerca dell'illuminazione attraverso la meditazione e la riflessione. Molti di loro si ritrovano nelle pagode, strutture sacre dove dedicano tempo alla contemplazione e alla preghiera. Questi edifici rappresentano luoghi di pace e spiritualità, ideali per approfondire la propria fede e raggiungere uno stato di calma interiore. La presenza dei buddisti nelle pagode evidenzia il loro impegno verso la crescita spirituale e la ricerca di saggezza.

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Vanno a meditare nelle pagode nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Buddisti

La definizione "Vanno a meditare nelle pagode" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Buddisti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vanno a meditare nelle pagode
  • Risposta: BUDDISTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: B_______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna
U Udine
D Domodossola
D Domodossola
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Buddisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vanno a meditare nelle pagode". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con vanno: Il parco in cui si vanno a vedere gli animali 

Con meditare: Si trascorre in solitudine per meditare 

Con pagode: Terra di pagode 