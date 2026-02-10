Vanno e vengono dalla città per lavorare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vanno e vengono dalla città per lavorare' è 'Pendolari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENDOLARI

Perché la soluzione è Pendolari? Le persone che si spostano quotidianamente tra il luogo di lavoro e il proprio domicilio sono chiamate pendolari. Questi individui spesso utilizzano mezzi pubblici o privati per raggiungere l'ufficio o il negozio, affrontando frequenti spostamenti tra le zone residenziali e le aree urbane. La loro presenza è fondamentale per il funzionamento delle città e influisce sulla mobilità urbana e sui trasporti pubblici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vanno e vengono dalla città per lavorare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vanno e vengono dalla città per lavorare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Quando la definizione "Vanno e vengono dalla città per lavorare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vanno e vengono dalla città per lavorare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pendolari:

P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vanno e vengono dalla città per lavorare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

