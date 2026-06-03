Vengono sferrati assaltando
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vengono sferrati assaltando' è 'Attacchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vengono sferrati assaltando
- Risposta: ATTACCHI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AACI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Attacchi? Gli attacchi sono azioni improvvise e decise, spesso per sorprendere l'avversario. Si manifestano con forza e rapidità, cercando di sopraffare chi si trova di fronte. Sono momenti di grande intensità, in cui l'obiettivo è superare la resistenza dell'altro con determinazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vengono sferrati assaltando: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Vengono sferrati assaltando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Attacchi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.