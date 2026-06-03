Vengono sferrati assaltando

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vengono sferrati assaltando' è 'Attacchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ATTACCHI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vengono sferrati assaltando
  • Risposta: ATTACCHI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AACI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Attacchi? Gli attacchi sono azioni improvvise e decise, spesso per sorprendere l'avversario. Si manifestano con forza e rapidità, cercando di sopraffare chi si trova di fronte. Sono momenti di grande intensità, in cui l'obiettivo è superare la resistenza dell'altro con determinazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vengono sferrati assaltando: risposta da 8 lettere

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