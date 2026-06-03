Vengono sferrati assaltando

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vengono sferrati assaltando' è 'Attacchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A T T A C C H I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vengono sferrati assaltando

Vengono sferrati assaltando Risposta: ATTACCHI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A C I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Attacchi? Gli attacchi sono azioni improvvise e decise, spesso per sorprendere l'avversario. Si manifestano con forza e rapidità, cercando di sopraffare chi si trova di fronte. Sono momenti di grande intensità, in cui l'obiettivo è superare la resistenza dell'altro con determinazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vengono sferrati assaltando: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vengono sferrati assaltando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Attacchi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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