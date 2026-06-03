Portare a rimorchio

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Portare a rimorchio' è 'Trainare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRAINARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Portare a rimorchio
  • Risposta: TRAINARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TIAE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Trainare? Portare a rimorchio significa collegare un veicolo a un altro per spostarlo senza farlo muovere da solo. Questo metodo permette di trasportare oggetti o mezzi più grandi, facilitando il trasporto senza doverli trainare direttamente con il motore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Portare a rimorchio: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Portare a rimorchio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Trainare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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