Portare a rimorchio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Portare a rimorchio' è 'Trainare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Portare a rimorchio
- Risposta: TRAINARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TIAE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Trainare? Portare a rimorchio significa collegare un veicolo a un altro per spostarlo senza farlo muovere da solo. Questo metodo permette di trasportare oggetti o mezzi più grandi, facilitando il trasporto senza doverli trainare direttamente con il motore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Portare a rimorchio: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "Portare a rimorchio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Trainare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.