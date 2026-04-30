Si usa per portare più piatti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa per portare più piatti' è 'Vassoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASSOIO

Perché la soluzione è Vassoio? Un vassoio è un oggetto progettato per facilitare il trasporto di più piatti, rendendo più semplice il servizio durante i pasti o le occasioni speciali. Realizzato spesso in materiali resistenti come plastica, metallo o legno, permette di raccogliere e spostare con comodità diverse pietanze, bicchieri e posate. La sua superficie ampia e piatta fornisce stabilità e sicurezza, evitando che gli alimenti cadano durante il trasferimento. Il vassoio diventa così uno strumento indispensabile per chi desidera semplificare la presentazione e il trasporto dei cibi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa per portare più piatti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si usa per portare più piatti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vassoio

Se la definizione "Si usa per portare più piatti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa per portare più piatti" conferma che la soluzione 'Vassoio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vassoio

V Venezia A Ancona S Savona S Savona O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa per portare più piatti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vassoio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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