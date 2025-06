Possono farlo i cani alla slitta nei cruciverba: la soluzione è Trainare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Possono farlo i cani alla slitta' è 'Trainare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAINARE

Curiosità e Significato di Trainare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trainare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trainare.

Perché la soluzione è Trainare? Trainare significa esercitare o preparare qualcuno o qualcosa, sviluppando abilità e resistenza. Nel contesto dei cani da slitta, indica l'addestramento degli animali per tirare la slitta in modo efficace e sicuro. È un termine che si applica anche a persone o veicoli, sottolineando il processo di miglioramento e controllo. In sostanza, si tratta di guidare con cura e competenza.

Come si scrive la soluzione Trainare

Stai cercando la risposta alla definizione "Possono farlo i cani alla slitta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

