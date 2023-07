Portare sulla cattiva strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare sulla cattiva strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAVIARE

Significato/Curiosità : Portare sulla cattiva strada

Portare sulla cattiva strada o traviare qualcuno significa influenzare o indirizzare una persona verso comportamenti negativi, immoralità o scelte sbagliate. È un'azione che può avvenire attraverso l'incoraggiamento, la manipolazione o la distorsione delle informazioni. Quando qualcuno viene traviato, viene indotto a deviare dal cammino corretto o dalla via virtuosa. Questo può riguardare diverse sfere della vita, come la moralità, la legalità o il comportamento sociale. Le persone possono essere traviate da compagnie negative, cattive influenze o manipolatori abili. È importante essere consapevoli di questo rischio e cercare di rimanere fedeli ai propri valori e principi, facendo scelte consapevoli e avendo cura delle proprie relazioni e ambizioni.

