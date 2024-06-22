Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla

Home / Soluzioni Cruciverba / Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla' è 'Fardello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARDELLO

Perché la soluzione è Fardello? Un oggetto grande e pesante, progettato per essere trasportato appoggiato sulla spalla, viene chiamato fardello. È qualcosa che richiede sforzo per essere sollevato e spostato, spesso usato in contesti di fatica o di trasporto di carichi ingombranti. La parola descrive quindi un peso che si porta con fatica, simbolo di ciò che si deve affrontare o sopportare.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fardello

Questa pagina è dedicata alla definizione "Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fardello:

F Firenze A Ancona R Roma D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pesante involtoUn peso sia figurato che nonZavorra onereGiornalista i cui pareri hanno notevole pesoNotevole per peso o importanzaÈ notevole quella nella baia del Mont Saint-MichelIl peso delle tasseIl peso della colpa