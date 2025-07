Veicoli a rimorchio nei cruciverba: la soluzione è Traini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Veicoli a rimorchio' è 'Traini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAINI

Curiosità e Significato di Traini

Vuoi sapere di più su Traini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Traini.

Perché la soluzione è Traini? Traini indica veicoli progettati per essere trainati da un altro mezzo, come camion, auto o trattori. Sono utili per trasportare merci, attrezzi o altri mezzi di trasporto senza motore proprio. Questo termine si riferisce a tutte le tipologie di rimorchi, dai cassoni alle roulotte, facilitando il trasferimento di vari carichi. In breve, i traini sono strumenti fondamentali nel mondo dei trasporti e della logistica.

Come si scrive la soluzione Traini

Stai cercando la risposta alla definizione "Veicoli a rimorchio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O I I F I N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FINITIMO" FINITIMO

