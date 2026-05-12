Venne divinizzato dall imperatore Adriano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Venne divinizzato dall imperatore Adriano' è 'Antinoo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTINOO

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Perché la soluzione è Antinoo? Antinoo fu un giovane greco che, grazie all'imperatore Adriano, ricevette un onore speciale diventando oggetto di venerazione. La sua figura fu elevata al rango di divinità, incarnando ideali di bellezza e perfezione nell'antica religione. La sua immagine fu diffusa attraverso sculture e templi, testimoniando l'importanza attribuita alla sua persona. La sua devozione si diffuse in tutto l'impero, lasciando un segno duraturo nella cultura e nella religione del tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Venne divinizzato dall imperatore Adriano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Venne divinizzato dall imperatore Adriano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Antinoo

Per risolvere la definizione "Venne divinizzato dall imperatore Adriano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Venne divinizzato dall imperatore Adriano" conferma che la soluzione 'Antinoo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Antinoo

A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Venne divinizzato dall imperatore Adriano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antinoo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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