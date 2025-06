I nomi assunti per primo da papa Luciani nei cruciverba: la soluzione è Giovanni Paolo

GIOVANNI PAOLO

Curiosità e Significato di Giovanni Paolo

Approfondisci la parola di 13 lettere Giovanni Paolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Giovanni Paolo? Il nome Giovanni Paolo è stato scelto da Papa Luciani per onorare i suoi predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI. Questa doppia denominazione riflette il desiderio di continuità e rinnovamento nella Chiesa, unendo tradizione e speranza. Il nome simboleggia l’unione tra due grandi pontificati e il nuovo cammino che il papa intendeva intraprendere.

Come si scrive la soluzione Giovanni Paolo

G Genova

I Imola

O Otranto

V Venezia

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

P Padova

A Ancona

O Otranto

L Livorno

O Otranto

