POLO SUD

Curiosità e Significato di Polo Sud

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Polo Sud, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Polo Sud? Il Polo Sud rappresenta il punto più meridionale della Terra, situato nell'emisfero australe. È stato raggiunto per primo nel 1911 dall'esploratore norvegese Roald Amundsen, segnando una grande impresa di esplorazione polare. Con questa conquista, si aprì una nuova frontiera per la scienza e l'avventura, dimostrando il coraggio e la determinazione umana nel superare i limiti naturali del pianeta.

Come si scrive la soluzione Polo Sud

La definizione "Venne raggiunto per primo da Roald Amundsen" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

U Udine

D Domodossola

