Vi venne sconfitto Annibale

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi venne sconfitto Annibale' è 'Zama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAMA

Perchè la soluzione è Zama? La battaglia di Zama segnò la fine delle ambizioni di Annibale in Italia. Dopo anni di guerra, i Romani riuscirono a prevalere, portando a una svolta decisiva nel controllo del Mediterraneo. La vittoria a Zama rimane un momento chiave nella storia militare dell'antica Roma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Zama'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Vi venne sconfitto Annibale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Zama

La soluzione associata alla definizione "Vi venne sconfitto Annibale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zama'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vi venne sconfitto Annibale
  • Risposta: ZAMA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: Z___
  • Inizia con: Z
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

Z Zara
A Ancona
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Zama' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi venne sconfitto Annibale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vi venne sconfitto Rommel Vi fu sconfitto Annibale Vi venne sconfitto Napoleone III Vi venne ucciso JFK Vi fu sconfitto Carlo Alberto 

Altre definizioni collegate

Con venne: Venne divinizzato dall imperatore Adriano 

Con sconfitto: Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona 

Con annibale: Annibale le valicò con gli elefanti 