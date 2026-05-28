Vi venne sconfitto Annibale
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SOLUZIONE: ZAMA
Perchè la soluzione è Zama? La battaglia di Zama segnò la fine delle ambizioni di Annibale in Italia. Dopo anni di guerra, i Romani riuscirono a prevalere, portando a una svolta decisiva nel controllo del Mediterraneo. La vittoria a Zama rimane un momento chiave nella storia militare dell'antica Roma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi venne sconfitto Annibale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Zama
La soluzione associata alla definizione "Vi venne sconfitto Annibale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zama'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi venne sconfitto Annibale
- Risposta: ZAMA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: Z___
- Inizia con: Z
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Zama' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi venne sconfitto Annibale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vi venne sconfitto Rommel Vi fu sconfitto Annibale Vi venne sconfitto Napoleone III Vi venne ucciso JFK Vi fu sconfitto Carlo Alberto
Altre definizioni collegate
Con venne: Venne divinizzato dall imperatore Adriano
Con sconfitto: Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona
Con annibale: Annibale le valicò con gli elefanti