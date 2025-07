Il primo lo indisse papa Bonifacio VIII nei cruciverba: la soluzione è Giubileo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il primo lo indisse papa Bonifacio VIII

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il primo lo indisse papa Bonifacio VIII' è 'Giubileo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUBILEO

Curiosità e Significato di Giubileo

La soluzione Giubileo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Giubileo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Giubileo? Il termine giubileo si riferisce a un anno speciale di perdono e riflessione spirituale, istituito dalla Chiesa cattolica. Originariamente, indica un evento solenne che si celebra ogni 25 anni o in occasioni particolari, come il primo indetto da papa Bonifacio VIII nel 1300. È un momento di rinnovamento religioso e di apertura alla misericordia, invitando i fedeli a un percorso di fede e speranza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Colonna che schiaffeggiò papa Bonifacio VIIILo porta ogni papaLo ha interpretato DiCaprio meritando il suo primo Oscarda Todi: avversò Bonifacio VIIILo è l atleta atteso per primo al traguardo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Giubileo

Non riesci a risolvere la definizione "Il primo lo indisse papa Bonifacio VIII"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

U Udine

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C T L T E A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALCETTO" CALCETTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.