Echinodermi dal corpo cilindrico

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Echinodermi dal corpo cilindrico' è 'Oloturie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OLOTURIE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Echinodermi dal corpo cilindrico
  • Risposta: OLOTURIE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OTRE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Oloturie? Le oloturie sono creature marine con un corpo cilindrico, spesso morbido e allungato. Si trovano sul fondale e si muovono lentamente, nutrendosi di detriti. La loro forma distintiva le rende facilmente riconoscibili tra gli organismi bentonici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Echinodermi dal corpo cilindrico: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Echinodermi dal corpo cilindrico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Oloturie. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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