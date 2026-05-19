Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi' è 'Kamilavkion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KAMILAVKION

Perché la soluzione è Kamilavkion? Il kamilavkion è un copricapo cilindrico indossato dai monaci ortodossi come segno di devozione e appartenenza religiosa. Questo cappello, di forma semplice e priva di decorazioni elaborate, viene spesso utilizzato durante le funzioni liturgiche e nelle occasioni quotidiane, simbolizzando un senso di umiltà e spiritualità. La sua presenza evidenzia l'importanza della tradizione e dell'identità monastica all’interno della comunità ortodossa, contribuendo a creare un senso di unità tra i fedeli.

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Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Kamilavkion

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Kamilavkion'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi

Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi Risposta: KAMILAVKION

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: K__________

K__________ Inizia con: K

K Finisce con: N

Le 11 lettere della soluzione

K Kappa A Ancona M Milano I Imola L Livorno A Ancona V Venezia K Kappa I Imola O Otranto N Napoli

La soluzione 'Kamilavkion' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.