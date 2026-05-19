Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi
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SOLUZIONE: KAMILAVKION
Perché la soluzione è Kamilavkion? Il kamilavkion è un copricapo cilindrico indossato dai monaci ortodossi come segno di devozione e appartenenza religiosa. Questo cappello, di forma semplice e priva di decorazioni elaborate, viene spesso utilizzato durante le funzioni liturgiche e nelle occasioni quotidiane, simbolizzando un senso di umiltà e spiritualità. La sua presenza evidenzia l'importanza della tradizione e dell'identità monastica all’interno della comunità ortodossa, contribuendo a creare un senso di unità tra i fedeli.
Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Kamilavkion
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi
- Risposta: KAMILAVKION
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: K__________
- Inizia con: K
- Finisce con: N
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Kamilavkion' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il copricapo cilindrico dei monaci ortodossi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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