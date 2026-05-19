Il sushi cilindrico con il riso all esterno

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il sushi cilindrico con il riso all esterno' è 'Uramaki'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URAMAKI

Perché la soluzione è Uramaki? L'uramaki è una tipologia di sushi caratterizzata da un involucro di riso che avvolge un ripieno di ingredienti vari, come pesce o verdure. Questa forma particolare si distingue per il riso posto all'esterno, rendendo il piatto più croccante e visivamente accattivante. Originario del Giappone, l'uramaki combina sapori freschi e consistenze diverse, offrendo una esperienza sensoriale unica. La sua preparazione richiede attenzione e precisione, rendendolo un piatto apprezzato anche a livello internazionale.

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Il sushi cilindrico con il riso all esterno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Uramaki

In presenza della definizione "Il sushi cilindrico con il riso all esterno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uramaki'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il sushi cilindrico con il riso all esterno
  • Risposta: URAMAKI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: U______
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

U Udine
R Roma
A Ancona
M Milano
A Ancona
K Kappa
I Imola

La soluzione 'Uramaki' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sushi cilindrico con il riso all esterno". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con sushi: Il nastro trasportatore con i piattini nel sushi bar 

Con cilindrico: Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta 

Con esterno: Margine esterno dell aiuola 