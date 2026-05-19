Il sushi cilindrico con il riso all esterno
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il sushi cilindrico con il riso all esterno' è 'Uramaki'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: URAMAKI
Perché la soluzione è Uramaki? L'uramaki è una tipologia di sushi caratterizzata da un involucro di riso che avvolge un ripieno di ingredienti vari, come pesce o verdure. Questa forma particolare si distingue per il riso posto all'esterno, rendendo il piatto più croccante e visivamente accattivante. Originario del Giappone, l'uramaki combina sapori freschi e consistenze diverse, offrendo una esperienza sensoriale unica. La sua preparazione richiede attenzione e precisione, rendendolo un piatto apprezzato anche a livello internazionale.
Il sushi cilindrico con il riso all esterno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Uramaki
In presenza della definizione "Il sushi cilindrico con il riso all esterno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uramaki'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il sushi cilindrico con il riso all esterno
- Risposta: URAMAKI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: U______
- Inizia con: U
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Uramaki' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sushi cilindrico con il riso all esterno". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con sushi: Il nastro trasportatore con i piattini nel sushi bar
Con cilindrico: Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta
Con esterno: Margine esterno dell aiuola