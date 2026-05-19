Il sushi cilindrico con il riso all esterno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il sushi cilindrico con il riso all esterno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il sushi cilindrico con il riso all esterno' è 'Uramaki'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URAMAKI

Perché la soluzione è Uramaki? L'uramaki è una tipologia di sushi caratterizzata da un involucro di riso che avvolge un ripieno di ingredienti vari, come pesce o verdure. Questa forma particolare si distingue per il riso posto all'esterno, rendendo il piatto più croccante e visivamente accattivante. Originario del Giappone, l'uramaki combina sapori freschi e consistenze diverse, offrendo una esperienza sensoriale unica. La sua preparazione richiede attenzione e precisione, rendendolo un piatto apprezzato anche a livello internazionale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Uramaki' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il sushi cilindrico con il riso all esterno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Uramaki

In presenza della definizione "Il sushi cilindrico con il riso all esterno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uramaki'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il sushi cilindrico con il riso all esterno

Il sushi cilindrico con il riso all esterno Risposta: URAMAKI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: U______

U______ Inizia con: U

U Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

U Udine R Roma A Ancona M Milano A Ancona K Kappa I Imola

La soluzione 'Uramaki' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sushi cilindrico con il riso all esterno". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.