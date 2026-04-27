Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo' è 'Catetere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATETERE

Perché la soluzione è Catetere? Il catetere è un dispositivo medico che funge da tubo attraverso cui si possono introdurre o far uscire liquidi dal corpo. Viene utilizzato in varie situazioni cliniche per drenare urine, somministrare farmaci o prelevare campioni di sangue. La sua presenza permette di monitorare e gestire in modo efficace le funzioni corporee, garantendo un intervento preciso e sicuro. La sua corretta applicazione è essenziale per il benessere del paziente e il successo delle cure.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Catetere

La soluzione associata alla definizione "Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo" conferma che la soluzione 'Catetere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Catetere

C Como A Ancona T Torino E Empoli T Torino E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tubo che introduce o fa uscire liquidi dal corpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Catetere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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