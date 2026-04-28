Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche

Anna Gallo | 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche' è 'Sagittali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAGITTALI

Perché la soluzione è Sagittali? Le linee sagittali sono linee immaginarie che attraversano il corpo, dividendolo in due metà speculari. La loro posizione corretta permette di distinguere le strutture anatomiche e di analizzare le simmetrie tra i lati destro e sinistro. Questa suddivisione è fondamentale in ambito medico e anatomico per orientarsi durante le diagnosi e gli interventi. La conoscenza delle linee sagittali contribuisce a comprendere meglio la disposizione degli organi e delle parti del corpo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sagittali

In presenza della definizione "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche" conferma che la soluzione 'Sagittali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sagittali

S Savona
A Ancona
G Genova
I Imola
T Torino
T Torino
A Ancona
L Livorno
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sagittali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Taglia da due partiParti del corpo pureSuddivisione in due partiRisuona dell attrito fra due parti metallicheSeparare due parti precedentemente appiccicate

O N O R T P