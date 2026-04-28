Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche

Home / Soluzioni Cruciverba / Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche' è 'Sagittali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAGITTALI

Perché la soluzione è Sagittali? Le linee sagittali sono linee immaginarie che attraversano il corpo, dividendolo in due metà speculari. La loro posizione corretta permette di distinguere le strutture anatomiche e di analizzare le simmetrie tra i lati destro e sinistro. Questa suddivisione è fondamentale in ambito medico e anatomico per orientarsi durante le diagnosi e gli interventi. La conoscenza delle linee sagittali contribuisce a comprendere meglio la disposizione degli organi e delle parti del corpo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sagittali

In presenza della definizione "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche" conferma che la soluzione 'Sagittali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sagittali

S Savona A Ancona G Genova I Imola T Torino T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sagittali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Taglia da due partiParti del corpo pureSuddivisione in due partiRisuona dell attrito fra due parti metallicheSeparare due parti precedentemente appiccicate