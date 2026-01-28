Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta' è 'Cannolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANNOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cannolo? Il cannolo è un tipico dolce siciliano dalla forma cilindrica, conosciuto per la sua croccantezza e il ripieno di ricotta dolce e cremosa. Spesso decorato con canditi o cioccolato, rappresenta una delle specialità più amate dell’isola. Viene preparato con una scorza croccante che avvolge un cuore morbido di ricotta zuccherata, offrendo un contrasto di consistenze e sapori irresistibile.

Se la definizione "Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cannolo:

C Como A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dolce siciliano cilindrico farcito con la ricotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

