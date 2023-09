Così è detto un Paese in cui si pagano poche tasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto un Paese in cui si pagano poche tasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PARADISO FISCALE

Significato/Curiosità : Così è detto un Paese in cui si pagano poche tasse

Un "paradiso fiscale" è un termine utilizzato per descrivere un paese o una giurisdizione in cui le tasse sul reddito, le imposte sulle società e altri oneri fiscali sono notevolmente inferiori rispetto a quelli che si trovano in molte altre nazioni. Questi luoghi attirano spesso investitori, aziende e individui ad alto reddito perché offrono vantaggi fiscali significativi, come l'assenza o la riduzione delle tasse sul reddito personale o aziendale, la privacy finanziaria e talvolta regolamentazioni finanziarie meno restrittive. I paradisi fiscali sono spesso associati all'ottimizzazione fiscale, ma talvolta sono anche oggetto di critiche per il loro ruolo nel facilitare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Tuttavia, non tutti i paesi che offrono vantaggi fiscali possono essere etichettati come paradisi fiscali, poiché ci sono legittime ragioni commerciali e finanziarie per scegliere giurisdizioni con tassi fiscali competitivi. In ogni caso, i paradisi fiscali sono un argomento di dibattito continuo nelle discussioni sulla tassazione e sull'equità fiscale a livello globale.

Altre risposte alla domanda : Così è detto un Paese in cui si pagano poche tasse : così; detto; paese; pagano; poche; tasse; così sono le cose del nostro Paese; Cosi finiscono i racconti; Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola; È così in fine di preghiera; Cosi è la fiera con espositori provenienti da tutto il mondo; Cosi morì Giovanna d Arco; Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola; Il diario che Napoleone dettò durante l esilio a Sant Elena; Quella pescatrice è il pesce detto anche coda di rospo; Iacopo architetto e scultore del 500 detto il Sansovino; Vien detto frassino della manna; È detto anche calla selvatica; Così sono le cose del nostro paese ; Abitano sul Lago Maggiore nel paese di san Carlo Borromeo; paese tto al limite di una città; La Nazionale del Bel paese abbr; Il paese di Hyundai e Kia; Si pagano in collegio; Si pagano al medico; pagano chi li adora; Li pagano gli utenti; Si pagano in cambio della libertà; Ne fa poche il TAV; Quelle geologiche sono divise in epoche e periodi; Tutt altro che poche ; Ricordi d epoche gloriose; Ricordi di epoche gloriose; Uffici che incamerano le tasse ; Attrezzo che avvolge il filo in matasse ; Diventano matasse ; Addetto che va a riscuotere le tasse ; È impinguato dalle tasse ;

Cerca altre Definizioni