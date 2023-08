Uomo di poche parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomo di poche parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TACITURNO

Significato/Curiosita : Uomo di poche parole

Scarafoni. vigile del fuoco della capitale texana da sempre, è un uomo di poche parole e diffidente nei confronti dei forestieri, in particolare del capitano... D'orange, in olandese willem van oranje, noto anche come guglielmo il taciturno (in olandese: willem de zwijger) o, semplicemente, come guglielmo d'orange...