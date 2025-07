Stringato nell esprimersi nei cruciverba: la soluzione è Conciso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stringato nell esprimersi' è 'Conciso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCISO

Perché la soluzione è Conciso? Stringato nell'esprimersi indica una comunicazione breve e diretta, senza dettagli superflui. La parola conciso descrive chi riesce a trasmettere un messaggio in modo essenziale, efficace, senza dilungarsi. È la capacità di essere chiari e sintetici, rendendo tutto più comprensibile e immediato. In un mondo che corre, saper essere concisi è un grande vantaggio per catturare l'attenzione e comunicare con efficacia.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

S Savona

O Otranto

