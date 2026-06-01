Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine' è 'Zincatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Zincatura? La zinzatura è un procedimento in cui si applica uno strato di zinco su un metallo per impedirne l'ossidazione. Questo metodo aiuta a mantenere l'integrità e l'aspetto originale del materiale, proteggendolo efficacemente dalla corrosione nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine
- Risposta: ZINCATURA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ZCUA
- Inizia con: Z
- Finisce con: A
Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Zincatura. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.