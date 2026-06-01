Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine

Alessia Mogavero | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine' è 'Zincatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ZINCATURA

Perchè la soluzione è Zincatura? La zinzatura è un procedimento in cui si applica uno strato di zinco su un metallo per impedirne l'ossidazione. Questo metodo aiuta a mantenere l'integrità e l'aspetto originale del materiale, proteggendolo efficacemente dalla corrosione nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine
  • Risposta: ZINCATURA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ZCUA
  • Inizia con: Z
  • Finisce con: A
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Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "Processo con cui si protegge un metallo dalla ruggine", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Zincatura. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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