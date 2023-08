Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di sé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOFAGIA

Significato/Curiosita : Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di se

Flessibile. il girino respira attraverso delle branchie e si nutre generalmente di vegetali (organismo fitofago); tuttavia, alcune specie di girini si nutrono... Lisosomiali. un anno dopo, nel 1964, christian de duve conia il termine "autofagia" per descrivere la presenza di vescicole con doppia membrana contenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

