MEIOSI

Curiosità e Significato di Meiosi

Perché la soluzione è Meiosi? La meiosi è il processo attraverso cui si formano le cellule aploidi, come le gameti (spermatozoi e ovuli). Durante questa divisione cellulare speciale, una cellula madre si divide due volte, dimezzando il numero di cromosomi e garantendo la diversità genetica. È fondamentale per la riproduzione sessuata e la variabilità delle specie. Un meccanismo affascinante della biologia che rende possibile la vita come la conosciamo.

Come si scrive la soluzione Meiosi

M Milano

E Empoli

I Imola

O Otranto

S Savona

I Imola

