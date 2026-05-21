La parte di metallo che blocca la cintura in vita

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte di metallo che blocca la cintura in vita' è 'Fibbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIBBIA

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Perché la soluzione è Fibbia? La fibbia è un elemento di metallo che serve a fissare e bloccare la cintura in vita, garantendo che questa rimanga saldamente indossata. La sua funzione principale consiste nel contenere la cintura, adattandola alla misura desiderata e assicurando comodità durante l'uso quotidiano. La fibbia può avere diverse forme e stili, ma sempre svolge il ruolo di chiusura sicura, contribuendo sia alla funzionalità che all'estetica dell'accessorio. Ogni volta che si indossa una cintura, la fibbia svolge un compito essenziale.

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La parte di metallo che blocca la cintura in vita nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fibbia

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Lettere, schema e soluzione Definizione: La parte di metallo che blocca la cintura in vita

La parte di metallo che blocca la cintura in vita Risposta: FIBBIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: F_____

F_____ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze I Imola B Bologna B Bologna I Imola A Ancona

La soluzione 'Fibbia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La parte di metallo che blocca la cintura in vita". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.