La parte di metallo che blocca la cintura in vita
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte di metallo che blocca la cintura in vita' è 'Fibbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FIBBIA
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Perché la soluzione è Fibbia? La fibbia è un elemento di metallo che serve a fissare e bloccare la cintura in vita, garantendo che questa rimanga saldamente indossata. La sua funzione principale consiste nel contenere la cintura, adattandola alla misura desiderata e assicurando comodità durante l'uso quotidiano. La fibbia può avere diverse forme e stili, ma sempre svolge il ruolo di chiusura sicura, contribuendo sia alla funzionalità che all'estetica dell'accessorio. Ogni volta che si indossa una cintura, la fibbia svolge un compito essenziale.
La parte di metallo che blocca la cintura in vita nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fibbia
In presenza della definizione "La parte di metallo che blocca la cintura in vita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fibbia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La parte di metallo che blocca la cintura in vita
- Risposta: FIBBIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: F_____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Fibbia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La parte di metallo che blocca la cintura in vita". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Parte della cintura Pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla La cintura del kimono Fanno vita da asceti Metallo raro affine al platino
Altre definizioni collegate
Con parte: Ne fanno parte le Seicelle
Con metallo: Un grande piatto di metallo
Con blocca: Blocca la nave