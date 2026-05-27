È addetto alla raccolta dei rifiuti

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È addetto alla raccolta dei rifiuti' è 'Netturbino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NETTURBINO

Perchè la soluzione è Netturbino? Il netturbino si occupa di mantenere le città pulite, raccogliendo i rifiuti e contribuendo a un ambiente più salubre. Con il suo lavoro quotidiano, garantisce che le strade siano ordinate e prive di sporcizia, rendendo il luogo più piacevole per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È addetto alla raccolta dei rifiuti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Netturbino

La definizione "È addetto alla raccolta dei rifiuti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Netturbino'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È addetto alla raccolta dei rifiuti
  • Risposta: NETTURBINO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: N_________
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
T Torino
T Torino
U Udine
R Roma
B Bologna
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Netturbino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È addetto alla raccolta dei rifiuti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con addetto: Addetto alla battitura di monete o medaglie 

Con raccolta: Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione 

Con rifiuti: Si paga sui rifiuti 