È addetto alla raccolta dei rifiuti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È addetto alla raccolta dei rifiuti' è 'Netturbino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NETTURBINO

Perchè la soluzione è Netturbino? Il netturbino si occupa di mantenere le città pulite, raccogliendo i rifiuti e contribuendo a un ambiente più salubre. Con il suo lavoro quotidiano, garantisce che le strade siano ordinate e prive di sporcizia, rendendo il luogo più piacevole per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È addetto alla raccolta dei rifiuti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Netturbino

La definizione "È addetto alla raccolta dei rifiuti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Netturbino'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È addetto alla raccolta dei rifiuti

È addetto alla raccolta dei rifiuti Risposta: NETTURBINO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: N_________

N_________ Inizia con: N

N Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli T Torino T Torino U Udine R Roma B Bologna I Imola N Napoli O Otranto

La soluzione 'Netturbino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È addetto alla raccolta dei rifiuti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.