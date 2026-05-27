È addetto alla raccolta dei rifiuti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È addetto alla raccolta dei rifiuti' è 'Netturbino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NETTURBINO
Perchè la soluzione è Netturbino? Il netturbino si occupa di mantenere le città pulite, raccogliendo i rifiuti e contribuendo a un ambiente più salubre. Con il suo lavoro quotidiano, garantisce che le strade siano ordinate e prive di sporcizia, rendendo il luogo più piacevole per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È addetto alla raccolta dei rifiuti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Netturbino
La definizione "È addetto alla raccolta dei rifiuti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Netturbino'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È addetto alla raccolta dei rifiuti
- Risposta: NETTURBINO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: N_________
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Netturbino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È addetto alla raccolta dei rifiuti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La può essere la raccolta dei rifiuti Area per la raccolta di rifiuti inerti e tossici Area adibita alla raccolta dei rifiuti Area cittadina per la raccolta di rifiuti Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici
Altre definizioni collegate
Con addetto: Addetto alla battitura di monete o medaglie
Con raccolta: Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione
Con rifiuti: Si paga sui rifiuti