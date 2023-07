Area per la raccolta di rifiuti inerti e tossici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area per la raccolta di rifiuti inerti e tossici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : ISOLA ECOLOGICA

Significato/Curiosita : Area per la raccolta di rifiuti inerti e tossici

Pericolosi rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono... Wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. un'isola ecologica, ecopiazzola, centro di raccolta, ecostazione o ricicleria (a seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Area per la raccolta di rifiuti inerti e tossici : area; raccolta; rifiuti; inerti; tossici; area nasale umida di svariati mammiferi; area ristoro e relax di un circolo sportivo ing; L area di natura protetta a cavallo tra Val d Aosta e Piemonte; Quella cardiaca è un area nel torace; L area della fattoria in cui risiedono i maiali; Una raccolta di programmi video come cassette e CD; Una raccolta di film; Ospita una ricca raccolta di piante; Nei software è una raccolta dei comandi più usati; minimo raccolta di scritti; Aiutano a smaltire i rifiuti ; Si paga quella sullo smaltimento dei rifiuti ; Grossi contenitori per i rifiuti vicino ai marciapiedi; Tassa sui rifiuti sigla; Contenitori per rifiuti ; Rendono inerti i neri; Moralmente inerti ; Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici; tossici tà; La colata illegale, non autorizzata, di liquidi tossici in un fiume; Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici ; Inspirare fumi tossici o vapori curativi;

Cerca altre Definizioni