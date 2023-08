Area adibita alla raccolta dei rifiuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area adibita alla raccolta dei rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCARICA

Significato/Curiosita : Area adibita alla raccolta dei rifiuti

Capitale, suo socio unico, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'espletamento dei servizi cimiteriali e la nettezza... Differenti di discarica: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i rifiuti solidi urbani, rsu); discarica per rifiuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

