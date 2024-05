La può essere la raccolta dei rifiuti

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di smistamento dei rifiuti che prevede come primo passaggio una loro differenziazione da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive (es. vetro, carta, plastica, organico). Il fine ultimo è dunque la separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascun tipo di rifiuto differenziato verso il rispettivo trattamento di smaltimento o recupero. Esso va dallo stoccaggio nell'isola ecologica, all'incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l'organico e al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica, RAEE). Per quanto detto la raccolta differenziata è propedeutica alla corretta e più avanzata gestione dei rifiuti costituendone di fatto la prima fase dell'intero processo, ma perde di senso in assenza di infrastrutture di recupero e riciclo post raccolta differenziata.

differenziata f sing

femminile di differenziato nel mio Comune è molto attiva la raccolta differenziata

Voce verbale

differenziata

participio passato femminile di differenziare

Sillabazione

dif | fe | ren | zià | ta

Etimologia / Derivazione

vedi differenziato

Sinonimi

diversificata, distinta, modificata, variata contraddistinta, contrassegnata, caratterizzata

(biologia) specializzata

Contrari