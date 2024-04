La Soluzione ♚ Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici

La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ISOLA ECOLOGICA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici: Prodotto e fornisce incentivi alla raccolta dei rifiuti riciclabili e alla riduzione di quelli indifferenziati. la prevenzione della produzione di rifiuti, il... Un'isola ecologica, ecopiazzola, centro di raccolta, ecostazione o ricicleria (a seconda dei comuni) è un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, disponibile in molti comuni italiani. I cittadini, durante l'orario di apertura, possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti. L'utilità principale è quindi quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.

Altre Definizioni con isola ecologica; area; cittadina; raccolta; rifiuti; inerti; tossici;