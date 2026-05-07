Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione' è 'Dossieraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DOSSIERAGGIO
Perché la soluzione è Dossieraggio? Un dossieraggio è un'azione che consiste nel raccogliere informazioni o notizie su qualcuno con l'intento di utilizzarle per ricattare o esercitare ritorsioni. Questa pratica può coinvolgere documenti, registrazioni o altre evidenze che, se divulgate, possono danneggiare la reputazione o la stabilità di una persona. La presenza di un dossieraggio può creare un clima di sfiducia e insicurezza, poiché le informazioni raccolte vengono usate strategicamente per esercitare pressioni o ottenere vantaggi illeciti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dossieraggio
In presenza della definizione "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione" conferma che la soluzione 'Dossieraggio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Dossieraggio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dossieraggio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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