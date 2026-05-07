Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione' è 'Dossieraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOSSIERAGGIO

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Perché la soluzione è Dossieraggio? Un dossieraggio è un'azione che consiste nel raccogliere informazioni o notizie su qualcuno con l'intento di utilizzarle per ricattare o esercitare ritorsioni. Questa pratica può coinvolgere documenti, registrazioni o altre evidenze che, se divulgate, possono danneggiare la reputazione o la stabilità di una persona. La presenza di un dossieraggio può creare un clima di sfiducia e insicurezza, poiché le informazioni raccolte vengono usate strategicamente per esercitare pressioni o ottenere vantaggi illeciti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dossieraggio

In presenza della definizione "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione" conferma che la soluzione 'Dossieraggio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Dossieraggio

D Domodossola O Otranto S Savona S Savona I Imola E Empoli R Roma A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dossieraggio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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