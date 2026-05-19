Si paga sui rifiuti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si paga sui rifiuti' è 'Tari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARI

Perché la soluzione è Tari? La TARI è un'imposta che si applica sui rifiuti prodotti dai cittadini e dalle attività commerciali. Essa serve a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. La somma da pagare dipende dalla quantità e dalla tipologia di rifiuti prodotti, così come dalle caratteristiche dell'immobile. La TARI viene calcolata annualmente e rappresenta una voce di entrata per i comuni. La sua applicazione è obbligatoria e regolamentata dalla legge.

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Si paga sui rifiuti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tari

La definizione "Si paga sui rifiuti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si paga sui rifiuti

Si paga sui rifiuti Risposta: TARI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Tari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si paga sui rifiuti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.