Si paga sui rifiuti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si paga sui rifiuti' è 'Tari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TARI
Perché la soluzione è Tari? La TARI è un'imposta che si applica sui rifiuti prodotti dai cittadini e dalle attività commerciali. Essa serve a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. La somma da pagare dipende dalla quantità e dalla tipologia di rifiuti prodotti, così come dalle caratteristiche dell'immobile. La TARI viene calcolata annualmente e rappresenta una voce di entrata per i comuni. La sua applicazione è obbligatoria e regolamentata dalla legge.
Si paga sui rifiuti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tari
La definizione "Si paga sui rifiuti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si paga sui rifiuti
- Risposta: TARI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Tari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si paga sui rifiuti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si paga quella sullo smaltimento dei rifiuti Si paga per punizione Quando è libera non si paga niente Si paga scontando Lo si paga facendo ammenda
Altre definizioni collegate
Con rifiuti: Fertilizzante ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici