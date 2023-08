Segale riso e avena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segale riso e avena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEREALI

Significato/Curiosita : Segale riso e avena

Tenero, grano duro, orzo, avena, riso, miglio, segale e farro. normalmente la paglia, se viene raccolta, viene compressa e imballata da un apposito macchinario... Di riferimento. i cereali sono un'ampia varietà di prodotti agricoli di interesse alimentare. sono inclusi nella categoria i cereali principali come grano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

