Un tipo di sushi arrotolato con l alga all esterno nei cruciverba: la soluzione è Hosomaki

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di sushi arrotolato con l alga all esterno' è 'Hosomaki'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HOSOMAKI

Curiosità e Significato di Hosomaki

Soluzione Un tipo di sushi arrotolato con l alga all esterno - Hosomaki

Come si scrive la soluzione Hosomaki

Se "Un tipo di sushi arrotolato con l alga all esterno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 8 lettere della soluzione Hosomaki:
H Hotel
O Otranto
S Savona
O Otranto
M Milano
A Ancona
K Kappa
I Imola

