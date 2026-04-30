Margine esterno dell aiuola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Margine esterno dell aiuola' è 'Bordura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORDURA

Perché la soluzione è Bordura? La bordura è il margine esterno dell'aiuola che delimita e protegge le piante dal contesto circostante. Essa svolge un ruolo importante nel mantenere l'ordine e l'estetica dello spazio verde, creando un confine ben definito tra l'aiuola e il resto del giardino. La scelta della bordura può variare in materiali e stile, adattandosi alle esigenze estetiche e funzionali dell'ambiente. La sua presenza evidenzia il limite tra le diverse aree, contribuendo alla cura complessiva del giardino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Margine esterno dell aiuola". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Margine esterno dell aiuola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bordura

Per risolvere la definizione "Margine esterno dell aiuola", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Margine esterno dell aiuola" conferma che la soluzione 'Bordura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bordura

B Bologna O Otranto R Roma D Domodossola U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Margine esterno dell aiuola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bordura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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