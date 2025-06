Li usano i falegnami nei cruciverba: la soluzione è Martelli

MARTELLI

Curiosità e Significato di Martelli

Approfondisci la parola di 8 lettere Martelli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Martelli? I martelli sono strumenti fondamentali per i falegnami, utilizzati per colpire e modellare il legno con precisione. Con diverse forme e pesi, aiutano a fissare, inchiodare e scolpire materiali, rendendo il lavoro del falegname più semplice ed efficace. Sono alleati indispensabili in ogni laboratorio di falegnameria, simbolo di manualità e creatività artigianale.

Come si scrive la soluzione Martelli

Hai davanti la definizione "Li usano i falegnami" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T N U R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROUTINE" ROUTINE

