Si usano per inserire i chiodi nel muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per inserire i chiodi nel muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARTELLI

Significato/Curiosita : Si usano per inserire i chiodi nel muro

Copertura in modo che non si vengano a creare tensioni potenzialmente pericolose per l'integrità strutturale di queste. si usano giunti a omega, meccanici... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martelli (disambigua). i martelli sono un'antica famiglia del patriziato di firenze. originari...

