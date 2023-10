Servono per piantare chiodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per piantare chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARTELLI

Significato/Curiosita : Servono per piantare chiodi

Quando si organizza la festa per l'inaugurazione dei lavori, michaela viene invitata a piantare un primo simbolico chiodo plasmato da robert e.; nel frattempo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martelli (disambigua). i martelli sono un'antica famiglia del patriziato di firenze. originari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Servono per piantare chiodi : servono; piantare; chiodi; servono a farsi largo tra la folla; servono al trasporto; servono a farsi largo nella folla; servono per addobbare le chiese; servono anche a entrare; servono a trattar bene; Quelli minerali non servono all alimentazione; La produzione di vegetali da trapiantare ; Si usano per piantare i chiodi; Si può trapiantare ; Scocciarsi e fregarsene: piantare __ e burattini; piantare le tende; Producono verdure e vegetali da trapiantare ; Un vino con i chiodi ; chiodi ni da disegnatore; Pianta i chiodi negli zoccoli; Un fiore da chiodi ; Se è da chiodi è strana; Si usano per inserire i chiodi nel muro; Il chiodi no per i golfisti;

Cerca altre Definizioni