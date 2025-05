Ce n è molta da chiodi nei cruciverba: la soluzione è Roba

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ce n è molta da chiodi' è 'Roba'.

ROBA

Curiosità e Significato di "Roba"

Vuoi sapere di più su Roba? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Roba.

Perché la soluzione è Roba? La definizione Ce n'è molta da chiodi si riferisce all'espressione comune ci sono molte robe da chiodi, indicando oggetti o materiali vari, a cui si può riferire genericamente come roba. In questo caso, la risposta ROBA è un termine che racchiude un insieme ampio di cose, in linea con il suggerimento del quesito.

Come si scrive la soluzione: Roba

La definizione: "Ce n è molta da chiodi"

R Roma

O Otranto

B Bologna

A Ancona

