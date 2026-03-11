Si mette il naso in bocca

SOLUZIONE: ELEFANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si mette il naso in bocca" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mette il naso in bocca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Elefante? L'elefante, grande mammifero caratterizzato da una lunga proboscide, utilizza questa appendice per molteplici scopi come bere, respirare, afferrare oggetti e comunicare. Quando si dice che l'elefante mette il naso in bocca, si fa riferimento alla sua proboscide che si inserisce nella cavità orale per esplorare o alimentarsi. Questa azione dimostra l'importanza di quella parte anatomica nel suo comportamento quotidiano e nelle interazioni con l'ambiente circostante.

La definizione "Si mette il naso in bocca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mette il naso in bocca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Elefante:

E Empoli L Livorno E Empoli F Firenze A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mette il naso in bocca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

